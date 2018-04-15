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Yaramazlara biraz batar!

Fosil yakıtları protesto için intihar: Şöhretli avukat New York’ta kendini yaktı

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ABD’nin tanınmış avukatlarından David Buckel, iklim değişikliğine neden olan fosil yakıt kullanımını protesto etmek amacıyla New York’un Brooklyn semtinde bulunan Prospect Park’ta üzerine benzin döküp kendini ateşe verdi. Davit Buckel olay yerinde öldü.

Fotoğraf: Reuters

New York Times, Buckel’ın kendilerine ölmeden önce gönderdiği e-posta mesajında “Kirlilik gezegenimizi mahvediyor, hava, toprak, su ve iklim yoluyla yaşam alanlarımıza nüfuz ediyor… Dünyada insanlar artık sağlıksız hale gelmiş havayı soluyor ve bunun sonucu olarak birçoğu erken ölüyor. Benim fosil yakıtla erken ölümüm kendimize bu yolla neler yaptığımızı gösteriyor” diye yazdığını bildirdi.

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Buckel ayrıca öldüğü yerin yakınlarına bir de mektup bıraktı.

60 yaşındaki Buckel, eşcinsel haklarıyla ilgili verdiği ücretsiz hukuki destek ve çalışmalarla ünlü olmuştu. Son dönemde çevre örgütleriyle birlikte hareket ediyordu.

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