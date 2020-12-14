Foseptikteki su tahliye edilirken pompanın egzozundan zehirlenen üç işçi hayatını kaybetti

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde foseptikteki suyun tahliyesi sırasında pompanın egzozundan zehirlenen sekiz işçiden üçü yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Karataş Mahallesi’ndeki atış poligonu binasının inşaatında çalışan işçiler, bahçedeki foseptiğe su dolması üzerine çukura girerek tahliye işlemine başladı.

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Dalgıç pompayı çalıştıran işçilerin egzozdan etkilenmesi üzerine mesai arkadaşları da yardım için çukura indi. Sekiz işçi egzozdan etkilendi.

Olay yerine itfaiye, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Foseptikten çıkarılan beş işçi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İtfaiye ve AFAD ekipleri, çukurdaki üç işçinin cansız bedenlerine ulaştı.