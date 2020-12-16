Foseptik çukurunda üç işçinin ölmesiyle ilgili iki kişi tutuklandı

Denizli’nin Pamukkale ilçesindeki bir inşaatta, üç işçinin, foseptik çukurundaki pompa motorunun egzozundan çıkan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetmesiyle ilgili inşaat sahibi ve şantiye şefi tutuklandı.

Fotoğraf: DHA (temsili)

Pazartesi günü, Karataş Mahallesi’ndeki atış poligonu inşaatında zehirlenen sekiz işçiden üçü yaşamını yitirmişti, beşi hastanede tedavi altına alınmıştı. Foseptik çukurundaki işçi sayısının, gazdan zehirlenenlere arkadaşlarının yardım etmek isteyerek aşağı inmesi nedeniyle arttığı belirtilmişti.

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AA’nın haberine göre Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan şantiye şefi H.Y. ile inşaatın sahibi A.E’nin işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İki işçinin hayati tehlikesi sürüyor

Hastaneye kaldırılan Suriyeli işçiler Abdurrezzak Beşar (22), Ahmed Abdullah (34) ve Eyyub Babadi (35) taburcu edildi.

Furkan Pesin (17) ve Turgay Yıldırım’ın (25) ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.