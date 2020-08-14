Epic, Apple ve Google arasında ‘1984’ göndermeli Fortnite kavgası

Epic Games şirketinin Fortnite oyunu, Apple’ın App Store’undan kaldırılmasından sonra, şimdi de Android cihazların erişimindeki Google Play Store’dan kaldırıldı.

Fotoğraf: The Verge

Epic Games, hem iPhone hem de Android cihazlarda oyuna uygulama içi satın alımlar için oyuncuların doğrudan şirkete ödeme yapabildikleri bir güncelleme getirmişti.

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Apple ve Google ise bu güncellemenin App Store ve Play Store gibi resmi kanalların ödeme ve komisyon kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle oyunu kaldırdı.

Oyun yapımcıları Apple’ın kararı üzerine ‘#FreeFortnite’ (Fortnite’a özgürlük) hashtagiyle bir video yayınladı.

Videoda Apple’ın 1984 yılında tanıttığı Macintosh bilgisayarı için çekilen videoya gönderme yapıldı.

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Apple’ın reklamı

Hindistan’da doğan Britanyalı yazar George Orwell’in distopya türündeki ‘1984’ romanından esinlenilen Apple’ın reklamında elinde çekiçle koşan kişi Apple’ı, başlattığı isyan ise Apple’ın teknoloji alanındaki devrimlerini temsil ediyordu.

Epic Games’in reklamı

Oyun şirketinin videosunda ise bu sefer sistemi yıkarak devrim yapan taraf Epic Games, iktidarı kaybeden taraf ise Apple olarak temsil edildi.

Öte yandan oyun halen Android cihazlarda şirketin sitesi üzerinden Epic Games uygulaması ya da Samsung Galaxy Store’dan indirilebiliyor.

Şirket Google ve Apple’a konuyla ilgili dava açtı.