Fornasetti’nin sembolik yüzü, yeniden oluşturuldu

20’inci yüzyılın en üretken sanatçılarından ressam, heykeltraş, iç mimar, koleksiyoner Piero Fornasetti’nin ünlü eseri ‘Lina Cavalieri’nin Yüzü‘, tasarımcı Carlo Dell’Acqua tarafından yeniden oluşturuldu.

Fotoğraflar: Designboom

13 binden fazla eser ortaya çıkaran ve ünü İtalya’dan dünyaya yayılan sanatçının en bilinen eseri ‘Lina Cavalieri’nin Yüzü’ Milano’da Corso Venezia’daki bir mağazada yeniden şekillendirilerek sergilenmeye başladı.

Reklam

Designboom’dan Juliana Neira’nın haberine göre ‘S/oggetti parziali’ adlı sergide, ‘Lina Cavalieri’nin Yüzü’ çatlamış porselenler ve tabaklar üstünde yeniden resmediliyor. Sergi Milano’da Fornasetti Mağazası’nda 16 Kasım’a kadar ziyaret edilebilecek.

1913 yılında doğan ve 1988 yılında ölen Piero Fornasetti’nin neredeyse aşk yaşayarak eserler ürettiği kadının modernize edilmiş, tekrar şekillendirilmiş binlerce hali tasarlandı. Fornasetti’nin bir dergide karşısına çıkan ve ‘Tema e Variazioni’ (Tema ve Versiyonları) adlı sergisinde 350 farklı versiyonunu yaptığı bu yüz, günümüzde hala ilgi görüyor.

1874 ve 1944 yılları arasında yaşayan Lina Cavalieri, sesi, yüzü ve vücut ölçüleriyle yaşadığı dönemde ilgi görmüş bir isim. Cavalieri, çocukluğunda çiçek satarak para kazanırken bir kafe sahibi tarafında keşfedildi. Ünlü ve başarılı bir opera sanatçısı olan kadın, dünyanın çeşitli yerlerinde birçok kez sahne aldı.