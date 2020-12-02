Formula 1’de oğul Schumacher dönemi

Formula 1’in efsane ismi, Alman pilot Michael Schumacher’in oğlu Mick Schumacher, 2021’den itibaren Haas F1 Takımı’nda yarışacak.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın haberine göre Rus Nikita Mazepin’in takım arkadaşının, 21 yaşındaki Alman pilot Mick Schumacher’in olacağı duyuruldu.

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Takımdan yapılan açıklamaya göre, 2018 Formula 3 Avrupa Şampiyonası’nı zirvede tamamlayan, bu yıl da Formula 2 Dünya Şampiyonası’nı lider götüren Schumacher ile 2021’de başlayacak uzun süreli sözleşme imzalandı.

Formula 1’de yedi kez şampiyonluk yaşayan Michael Schumacher, 29 Aralık 2013’te Fransa Alpleri’nde kayak yaparken geçirdiği kazada beyin kanaması geçirmişti.

Vücudunun büyük bölümü felçli kalan 51 yaşındaki Schumacher’in rehabilitasyon süreci, 2014’ten beri İsviçre’deki evinde devam ediyor.