Formula 1 yarış direktörü Whiting hayatını kaybetti

Formula 1’in (F1) yarış direktörü Charlie Whiting, sezonun ilk yarışı Avustralya Grand Prix’si öncesinde akciğer embolisi nedeniyle hayatını kaybetti.

Fotoğraf: grandprix247.com



Yarış sporlarının en etkin isimlerinden biri olan 66 yaşındaki Whiting’in hafta sonu koşulacak Avustralya Grand Prix’sinde görev yapmak için gittiği Melbourne kentinde öldüğü açıklandı. Yarışları başlatan ve kuralların uygulanıp uygulanmadığını denetleyen isim olan Whiting’in ölümü motor sporları camiasını yasa boğdu.

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Uluslararası Otomobil Federasyonu Başkanı (FIA) Jean Todt onu ‘F1 ruhunu ve değerlerini temsil eden eşsiz bir figür’ olarak niteledi. Todt, Whiting için ”Sadık bir dost ve karizmatik bir elçiyi kaybettik” dedi.

Kariyerine 1977’de Hesketh takımında başlayan Whiting, 1978’de Brabham takımına dahil oldu; 1988’de ise FIA’daki görevine başladı.

McLaren takımı Twitter’da: “Takım olarak şokta ve derin üzüntü içindeyiz. Charlie sporumuzun dev bir ismi olarak anımsanacak” paylaşımını yaptı. Red Bull’dan ise ”Charlie bu sporda kilit rol oynayan bir isimdi. F1 pistleri ve motor sporları camiası onu çok özleyecek” mesajı geldi.