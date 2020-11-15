Diken

Yaramazlara biraz batar!

Formula 1 Türkiye Grand Prix’sini Hamilton kazandı: Yedinci şampiyonluğu elde etti

Dokuz yıl aradan sonra koşulan Formula 1 Türkiye Grand Prix’sini, Mercedes takımının Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazandı.

Fotoğraf: Reuters

Intercity İstanbul Park Pisti’nde 58 tur üzerinden yapılan yarışta Hamilton, damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun bitimine 3 etap kala kariyerinin yedinci şampiyonluğunu ilan etti.

Reklam

Bu başarıyla, organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan pilot, Formula 1 efsanesi Alman Michael Schumacher’in rekoruna ortak olan Hamilton, yarış sonrasında, “Çocuklara sesleniyorum. İmkansızı hayal edin” dedi.

Hamilton, 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 ve 2019’da da şampiyon olmuştu.

Racing Point’ten Meksikalı Sergio Perez’in ikinci olduğu yarışta Ferrari’nin Alman pilotu Sebastian Vettel ise üçüncü sırayı elde etti.

Reklam

SON HABERLER

Suça sürüklenen hakim ve savcılar…

Kısa Türkiye yargısı tarihinden görülmektedir ki suç soruşturması için oluşturulmuş konumlar bazı dönemlerde bizzat suçun taşıyıcısı haline gelmekte. Bu da Türkiye yargısının bir laneti ve trajedisi olsa gerek.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...