Formula 1 Türkiye Grand Prix’sini Hamilton kazandı: Yedinci şampiyonluğu elde etti

Dokuz yıl aradan sonra koşulan Formula 1 Türkiye Grand Prix’sini, Mercedes takımının Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazandı.
Intercity İstanbul Park Pisti’nde 58 tur üzerinden yapılan yarışta Hamilton, damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun bitimine 3 etap kala kariyerinin yedinci şampiyonluğunu ilan etti.
Bu başarıyla, organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan pilot, Formula 1 efsanesi Alman Michael Schumacher’in rekoruna ortak olan Hamilton, yarış sonrasında, “Çocuklara sesleniyorum. İmkansızı hayal edin” dedi.
Hamilton, 2008, 2014, 2015, 2017, 2018 ve 2019’da da şampiyon olmuştu.
Racing Point’ten Meksikalı Sergio Perez’in ikinci olduğu yarışta Ferrari’nin Alman pilotu Sebastian Vettel ise üçüncü sırayı elde etti.