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Yaramazlara biraz batar!

Formula 1 seyircisiz yapılacak

İstanbul valiliği, Formula 1 yarışının seyircisiz yapılacağını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Formula 1 takvimine yıllar sonra İstanbul alınmış, 13-15 Kasım’da ‘Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020’ adıyla yarış düzenleneceği açıklanmıştı. İndirimli biletler birkaç saatte tükenmişti.

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Yazılı açıklama yayınlayan valilik, İstanbul İl Pandemi Kurulu’nun yarışın seyircisiz yapılması yönünde tavsiye kararı aldığını belirtti.

Açıklamada, bugün toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun da yarışın seyircisiz yapılması yönünde karar aldığı kaydedildi.

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