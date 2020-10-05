Formula 1 seyircisiz yapılacak

İstanbul valiliği, Formula 1 yarışının seyircisiz yapılacağını duyurdu.
Formula 1 takvimine yıllar sonra İstanbul alınmış, 13-15 Kasım’da ‘Formula-1 DHL Turkish Grand Prix 2020’ adıyla yarış düzenleneceği açıklanmıştı. İndirimli biletler birkaç saatte tükenmişti.
Yazılı açıklama yayınlayan valilik, İstanbul İl Pandemi Kurulu’nun yarışın seyircisiz yapılması yönünde tavsiye kararı aldığını belirtti.
Açıklamada, bugün toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun da yarışın seyircisiz yapılması yönünde karar aldığı kaydedildi.