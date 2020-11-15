Formula 1 şampiyonu Hamilton’a kutlamada şampanya yerine gazoz verilmiş

Mercedes Formula 1 takımının CEO’su Toto Wolff bugün İstanbul’da koşulan ve takımın Britanyalı pilotu Lewis Hamilton’ın kazandığı Türkiye Grand Prix’sinde, kutlamalar esnasında kendilerine Sprite marka gazoz verildiğini söyledi.

Fotoğraf: Reuters

İstanbul Park Pisti’nde 58 tur üzerinden yapılan yarışta Hamilton, damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun bitimine 3 etap kala kariyerinin yedinci şampiyonluğunu ilan etti.

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Hamilton, bu başarıyla, organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan Formula 1 efsanesi Alman Michael Schumacher’in rekoruna ortak oldu.

Britanyalı pilotla birlikte podyumda bu başarıyı kutlayan Avusturyalı yatırımcı Wolff, daha sonra Sky Sports’a açıklamasında “Birlikte eve uçacağız ve (kutlamada) az önce podyumda gördüğümüz Sprite’tan farklı şeyler olacak. Çok mutluyum” dedi.

Bu tür kutlamalarda geleneksel olarak şampanya patlatılır.