Formayı giydi: Balona rövaşata atan genç Elbistanspor’a transfer oldu

Ankara’da cadde üzerinde rövaşata atmaya çalışmasıyla gündeme gelen Gülbey Türkücü, Elbistanspor’a transfer oldu.

Çankaya ilçesindeki Kızılay semtinde bir kişinin yol üzerineki balona rövaşata çekmeye çalışırken yere düştüğü görüntüler sosyal medyada viral olmuştu.

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24 yaşındaki Gülbey Türkücü’nün önceden amatör takımda futbolcu olduğu ortaya çıkmıştı.

İHA’nın haberine göre, Elbistanspor Başkanı Sertan Davdav ve teknik direktör Mutlu Doğan tarafından karşılanan Türkücü, kendisi için hazırlanan formayı giyerek sahaya çıktı.

Takıma kabul edilen Türkücü, önümüzdeki hafta kısa süreli de olsa sahaya çıkacak ve Elbistanspor’un karşılaşmasında top koşturacak.