ABD’de başkanlık koltuğunu Donald Trump’a devreden Barack Obama’ya, Twitter’da takip ettiği tek Avrupa futbol kulübü Darmstadt’tan davet geldi.



Kulübün resmi Twitter hesabından paylaşılan video mesajda Obama’nın adının yazılı olduğu 98 numaralı formayı kameraya gösteren Bundesliga ekibinin ABD’li oyuncusu Terrence Boyd, ABD’nin eski başkanını statlarında maç izlemeye çağırdı.

Dear @BarackObama, since we are apparently already the only European soccer club you follow on Twitter: See you at our stadium? 😉 #sv98 pic.twitter.com/iThQpILKTF

— SV Darmstadt 98 (@sv98) 15 Şubat 2017