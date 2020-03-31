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Yaramazlara biraz batar!

Ford Otosan üretime verdiği arayı uzattı

Ford Otosan corona virüsü etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde Kocaeli ve Eskişehir fabrikalarında 6 Nisan’a kadar verdiği üretim arasını 13 Nisan’a uzattı.

Fotoğraf: Ford Otosan

Şirketin kamuyu aydınlatma platformunda yayınlanan açıklamasında, işe ara verme nedeniyle iş akdi feshi öngörülmediği belirtildi.

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Avrupa ülkeleri ve Ford Motor Company içindeki tedarik, satış ve teslimat süreçlerindeki aksamalar nedeniyle şirket 18 Mart’ta üretime ara vereceğini açıklamıştı.

Otomotiv sektöründe daha önce de Otokar, Honda, Oyak Renault, Anadolu Isuzu ve Toyota Türkiye üretime ara verdiğini açıklamıştı.

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