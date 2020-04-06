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Yaramazlara biraz batar!

Ford Otosan üretime arayı uzattı; Vestel ‘düşük kapasiteyle’ tekrar başladı

Ford Otosan ve Türk Traktör salgın nedeniyle üretime verdikleri arayı 14 gün uzattı. Vestel Elektronik ve iştiraki Vestel Beyaz Eşya ise ara verdikleri üretime bugün itibariyle daha düşük kapasite ile tekrar başlandığını duyurdu.

Fotoğraf: DHA (Arşiv)

Ford Otosan daha önce 13 Nisan’a kadar süreceğini açıkladığı üretim arasını Ford Avrupa’nın kararlarına paralel olarak 27 Nisan’a uzattı.

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Türk Traktör de üretime verdiği arayı 20 Nisan’a kadar uzattığını açıkladı.

30 Mart-5 Nisan tarihlerinde geçici olarak üretime ara veren Vestel ise Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndaki açıklamasında ‘6 Nisan tarihi itibariyle, fabrikalardaki vardiya saatleri yeniden düzenlenmek ve vardiyalardaki çalışan sayısı azaltılmak, dezenfektasyon işlemi yapılmak ve sosyal mesafe korunmak suretiyle daha düşük kapasite ile tekrar üretime başlandığı’ ifade edildi.

Açıklamada, ayrıca “Koşullar ve gelişmeler gerektirdiği takdirde, kısa çalışma ödeneği için başvuru yapılması değerlendirilecektir” dendi.

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