Ford Otosan genel müdürü: Yeni normal dönemde omuz omuza çalışılamayacak

Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, “Üretime yeniden başlamak çok sıkıntılı, çok zor ve çok maliyetli ama çarkların dönmesi için gerekli” dedi.

Fotoğraf: ford.com.tr

Şirket, ilk olarak 17 Mart’taki duyurusunda, üretime 30 Mart-4 Nisan tarihlerinde ara verileceğini bildirmişti. Ancak corona virüsü salgınının etkisini sürdürmesi nedeniyle süre iki kere daha uzatılarak, 4 Mayıs’a kadar çekilmişti.

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Türkiye’de ‘corona’ vakalarının artış hızındaki yavaşlamayla beraber son günlerde tedbirlerin gevşetilmesi seçeneği gündeme geldi.

Sözcü’den Emre Özpeynirci’ye konuşan Yenigün, salgının ortaya çıkardığı ekonomik sıkıntıların yanısıra yüksek vergiler ve sürekli artan döviz kurunun sektörde çok büyük baskı yarattığını söyledi.

Sıkıntılar karşısından devletten destek talepleri olduğunu dile getiren Yenigün şöyle konuştu: “Çünkü bu dönemde devler yüzemezse ekonominin çarklarının bozulmasına, kırılmasına neden olur. Bu da devletlerin asla istemeyeceği bir şey. Normal zamanda değiliz, o yüzden devletten taleplerin ekosistemin bozulmaması için istendiği bilinmeli.”

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Salgının yarattığı koşullar nedeniyle üretimde ‘yeni normale’ geçileceğini ifade eden Yenigün, bunun da çok zorlu olacağını belirtti.

Yenigün şöyle konuştu: “Daha önce hiç pandemi (küresel salgın) yaşamadık, dolayısıyla ne yapacağımızı esasında bilmiyoruz. Biz normale ne zaman döneceğimizi bilmediğimiz için bunu, ‘yeni normale dönme çalışması’ diye değiştirdik.”

‘Yeni normal’ dönemde asla eskisi gibi ‘omuz omuza’ çalışılamayacağının altını çizen Yenigün şunları söyledi: “Sosyal mesafe kuralları gereği aynı ekiple çok daha az araç üreteceğiz. Biz Ford Otosan olarak eskiden günde 1500 araç üretirken, şimdi ister istemez 500-600 adet üreteceğiz. Bu da her bir aracın maliyetini ciddi şekilde artıracak.

Eskiden fiks bir maliyetle yaşarken şimdi bu ciddi şekilde artacak. Bu katlanılabilir bir durum değil. İşin maddi kısmı olduğu kadar psikolojik kısmı da var. Mesafe kuralları nedeniyle eskisi gibi herkesi aynı anda fabrikaya getiremeyeceğimiz için farklı çalışma saatleri oluşacak.

Hiç kolay değil ama ne yazık ki bazı arkadaşlarımızı 5:00’te işe getireceğiz. Bir grup çalışanı ise işe getiremeyeceğiz. Ben ne zaman normale döneceğimizi bilmiyorum ve inanın kimse bilmiyor.”