Ford Otosan ‘corona’ nedeniyle üretime iki hafta ara verecek

Ford Otosan corona virüsü salgını dolayısıyla Avrupa ülkeleri ve Ford Motor Company içindeki satış ile teslimat işlemlerindeki aksamalar nedeniyle fabrikalarını iki hafta kapatacak. Şirketin üretim dışı faaliyetleri ise devam edecek.

Fotoğraf: Ford Otosan

Şirketin ana hissedarlarından Ford Motor Company hafta içinde Avrupa’daki fabrikalarını kapatacağını açıklamıştı.

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Şirketin dün akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanan açıklamasına göre Gölcük fabrikasındaki Custom hattını 20 Mart, Gölcük’teki Transit hattını 23 Mart, Yeniköy ve Eskişehir fabrikalarını da 23 Mart’tan itibaren iki hafta kapatacak.

Ford Otosan bu süre boyunca yaz döneminde yapılan periyodik bakım çalışmalarını yürütmeye çalışacak.