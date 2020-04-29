Ford, ‘corona’ nedeniyle üç ayda 5 milyar dolar zarar öngörüyor

Ford Motor dün corona virüsü salgınının etkileri nedeniyle ikinci çeyrek zararının iki kattan fazla artarak 2 milyar dolardan 5 milyar dolara çıkabileceğini açıkladı ancak 2020’nin kalanına yetecek yeterli nakite sahip olduklarını ekledi.

Fotoğraf: Reuters

CFO Tim Stone şu anki ekonomik durumun ABD’nin ikinci büyük otomobil üreticisinin 2020 yılı beklentisini açıklaması için ‘çok belirsiz‘ olduğunu ifade etti.

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CEO Jim Hackett, “Salgının olumsuz ekonomik sonuçlarını inkar edemeyiz” dedi.

Japon otomobil üreticisi Nissan Motor, Japonya’da mayıs ve haziran ayı için üretimini planladığı otomobil sayısını sırasıyla yüzde 70 ve yüzde 43 düşürmüştü. Avrupa’da mart ayında otomobil satışları önceki yıla göre yarı yarıya azalmış, Alman otomotiv devi Volkswagen de ilk çeyrek karının yüde 81 düştüğünü duyurmuştu.



