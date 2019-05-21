Ford, 7 bin ‘beyaz yakalı’nın işine son veriyor

Dünya otomotiv devi Ford’un dünya çapındaki üretim tesislerinde çalışan 7 bin ‘beyaz yakalı’ çalışanını, ağustos sonuna kadar işten çıkaracağı açıklandı. 2 bin 400 çalışanın Kuzey Amerika’daki tesislerden çıkarılacağı bildirilirken, otomotiv devinin Rusya’daki üç, Avrupa ve Brezilya’daki birer fabrikasını da kapatacağı bildirildi.

Fotoğraf: NewsBeezer

CNN’in haberine göre, 7 bin çalışanın işten çıkarılma kararı, Ford CEO’su Jim Hackett’ın çalışanlarına pazartesi sabahı gönderdiği mektuptan sonra ortaya çıktı.

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Dünya çapında yaklaşık yüzde 10 daha az ücret ödeyecek olan Ford’un, yılda yaklaşık 600 milyon dolarlık tasarruf sağlayacağı bildiriliyor.

Kuzey Amerika’daki fabrikalarda işine son verilecek olanlardan bin 500’ünün gönüllü olarak emekliye ayrılacakları bildirildi.

The Guardian’ın haberine göre ise Ford’un Avrupa’da işine son vereceği çalışanlardan 550’sinin, Britanya’daki Dagenham, Bridgend ve Halewood fabrikalarındaki çalışanlar arasından seçilecek.

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Ford, ocak ayında Avrupa’daki fabrikalarından yoğun işçi çıkarımı yapacağını duyurmuş, ancak ayrıntı vermemişti.

Ford’un rakibi General Motors da, Kasım 2018’de 8 bin beyaz yakalı ve sendikasız çalışanını işten çıkaracağını duyurmuştu.