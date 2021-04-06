Forbes, Türkiye’nin en zenginlerini açıkladı

ABD’nin önde gelen iş dergilerinden Forbes, dolar milyarderlerinin listesini açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Habere göre bu yılki listede geçen yıla göre 660 artışla 2 bin 755 milyarder yer aldı. Milyarderlerin toplam serveti 13.1 trilyon doları buldu. 2020’nin listesinde toplam servet 8 trilyon dolardı.

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Bu yıl listeye 210’u Çin ve Hong Kong, 98’i de ABD’den olmak üzere 493 yeni isim dahil oldu.

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, servetini bir yılda 113 milyar dolardan 177 milyar dolara çıkararak dünyanın en zengin insanı oldu.

Dünyanın ilk 10 zengini şöyle:

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Listeye Türkiye’den de çok sayıda milyarder girdi. İlk sırada Yıldız Holding’in sahibi Murat Ülker 6.3 milyar dolarla yer aldı. Ülker, dünyadaki milyarderler arasında 421’inci sırada kendine yer buldu. Ülker’in 2020’deki serveti 4.3 milyar dolardı.

Türkiye’nin en zenginleri şöyle: