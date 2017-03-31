İddia: Trump’ın eski danışmanı Türkiye adına suç işlemiş olabilir

Danışmanlığını yaptığı ABD Başkanı Donald Trump’ın kampanyası sırasında Rusya’yla kurduğu ilişkiler açığa çıkınca istifa eden Michael Flynn’in Türkiye’yle bağlantısı da ABD basınının yakın markajında.

Trump’ın eski ulusal güvenlik danışmanı Flynn, avukatı aracılığıyla, kongreye seçim çalışmaları sırasında Rusya’nın ABD Büyükelçisi Sergey Kisilak’la yaptığı görüşmelere ilişkin konuşabileceğini ancak bunun için dokunulmazlık istediğini duyurmuştu.

Flynn sadece Rusya ilişkileriyle değil, Trump’a danışmanlık yaparken Türkiye işadamı Ekim Alptekin’in şirketiyle lobicilik anlaşması yapıp 530 bin dolar para almasıyla da gündemde. Flynn’in Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Enerji Bakanı Berat Albayrak’la da bu dönemde görüştüğü ortaya çıkmıştı.

Forbes yazarı, Baltimore Üniversitesi Hukuk Fakültesi Profesörü Charles Tiefer’a göre de Flynn’in dokunulmazlık istemesinin nedeni açık; ‘Türkiye için suç işlemiş olabilir.’

‘Yabancı ülke adına çalışmak suçtur’

Tiefer Forbes’daki yazısında Flynn’in Trump’ın ne bildiğini ve ne zaman öğrendiğini anlatması durumunda Trump’ın koltuğunun da tehlikeye düşeceğini savundu.

Yazısının büyük bölümünü Flynn’in Türkiye için lobicilik faaliyeti yürütmesine ayıran Tiefer, şöyle yazdı: “Flynn, Donald Trump’ın kampanya danışmanıyken, çok iyi ücretle (yarım milyon dolar) yabancı bir hükümetin lobicisi olarak hareket etti. Belirli biçimde Recep Tayyip Erdoğan’ın yönetimindeki Türkiye’nin giderek diktatörleşen hükümeti için çalıştı ve ödeme aldı. Flynn’in ne yaptığına girmeden, basit bir gerçek var ki kaydolmalıydı ancak kayıt yaptırmadı.”

‘Gülen’e karşı entrika’

Flynn’le ilgili şüphelerin bununla sınırlı kalmadığına değinen Tiefer, geçtiğimiz günlerde Wall Street Journal’a konuşan eski CIA direktörü James Woolsey’nin Flynn’in Çavuşoğlu ve Albayrak’la görüştüğünü, kendisinin de bu toplantıda yer aldığını açıkladığını hatırlattı.

Tiefer, “Woolsey toplantıda Fethullah Gülen’in Pensilvanya’daki evinden kaçırılarak, Türkiye’ye gemiyle gönderilmesi için teorik tartışmalar yapıldığını söyledi. Woolsey, toplantı boyunca Flynn’in Gülen’e karşı bu entrikaya yardım etmesi için danışman olarak kendisini işe almaya çalıştığını söyledi” derken, bu bilgilerin Flynn’in ‘Erdoğan’dan aldığı ücret karşılığında, CIA direktörünü de ‘bağlayarak’ ABD koruması altındaki bir kişiyi kaçırmayı planladığı’nı gösterdiğini yazdı.

‘Erdoğan için çalışmasıyla başı belaya girebilir’

1980’li yıllarda kongrenin dokunulmazlık taleplerini inceleyen komitelerinde çalıştığını belirten Tiefer, bu bilgiler ışığında Flynn’in dokunulmazlık talebini değerlendirdi.

“Flynn’in başı Erdoğan için çalışmasıyla ilgili hukuken belaya girebilir” diyen Tiefer, Flynn’in Türkiye adına resmi olarak duyurmadan çalışmasının suç kapsamına girdiğini ancak aslında Rusya ile kurduğu ilişkilere dair dokunulmazlık istediğini belirtti.

‘Trump ne biliyordu anlatabilir’

Flynn’in teklifinin Demokratlara karşı yürüttükleri kampanyada Rus yetkililerle işbirliği yapıp yapmadığı üzerine olacağına kaydeden Tiefer şöyle devam etti: “Flynn kampanya yetkililerinin ve muhtemelen Trump’ın kendisinin Rusların çabasından menfaat sağlamakla ilgili düşüncelerini bilecek konumdaydı. Flynn, Watergate’te (eski ABD başkanı Richard) Nixon hakkındaki ünlü soruya Trump için cevap verebilir: Ne biliyordu, ve ne zaman öğrendi?”

Tiefer, yazısını muhtemelen Demokratların dokunulmazlık talebinin reddedilmesini sağlayacağını, bunun de tek olasılık olduğunu belirterek tamamladı.

Trump ‘dokunulmazlık’ talebini desteklemişti

Trump, Flynn’in dokunulmazlık talep etmesinin ardından Twitter’daki şahsi hesabından eski danışmanına destek oldu. Flyn’in bir ‘cadı avı’yla karşı karşıya kaldığını savunan Trump, Demokratların büyük seçim mağlubiyeti sonrası eski danışmanının medyanın hedefinde olduğunu savundu.