Forbes: Rusya, Libya’ya hava savunma sistemleri yerleştirmiş olabilir

Twitter’da paylaşılan bir görüntü üstüne savunma analistleri Rusya’nın Libya’ya hava savunma sistemi konuşlandırmış olabileceğini belirtti.

Fotoğraf: Twitter

Forbes’dan H. I. Sutton’ın kaleme aldığı yazıya göre, sosyal medyada dolaşan görüntüde Libya’nın doğusundaki Ra’s Lanuf bölgesinde büyük bir radar ve dik füze tüpleri olduğu düşünülen cisimler görünüyor. Yazıya göre bunlar S-300 veya S-400 modelleri olabilir. Öyleyse, Rusya ve desteklediği güçlerin Türkiye destekleri güçlere karşı avantaj elde edebileceği belirtildi.

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Görüntüler ilk Libya’daki çatışmayı takip eden KRS Intl isimli Twitter hesabından birkaç gün önce yayıldı.

Sutton şunları yazdı: “Konuştuğum analistler arasında bunun (solda görünen) Rus 96L6E modeli olduğuna ilişkin geniş bir fikir birliği var. Bu, S-300’lere bağlı hedef tespit radarı. Aynı zamanda S-400’lerin yeni ve daha güçlü modellerinde de kullanılıyor.

Radarın yanında ise TEL füzesi görünüyor. Füze tüplerinin yukarı bakar pozisyonu ateşlenmeye hazır olduğu anlamına geliyor. Bunlar S-300 de olabilir, S-400 de.

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Füzeler Rusya’nın ülkedeki hızla artan dahiliyetini koruma amacı taşıyor. Türk yapımı TB2 İHA’ları Rus yapımı hava savunma sistemlerine karşı kayda değer başarılar kazanmıştı. Ancak, S-300 ve S-400 bu operasyonları ciddi şekilde sekteye uğratabilir.”