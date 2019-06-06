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Yaramazlara biraz batar!

Forbes: Rihanna dünyanın en zengin kadın müzisyeni

Rihanna 600 milyon dolarlık servetiyle artık dünyanın en varlıklı kadın müzisyeni.

Fotoğraf: Reuters

Forbes dergisinde yayımlanan bir makaleye göre, Barbadoslu sanatçı dünya çapında sürdürdüğü turneleri ve piyasaya çıkardığı şarkılarından milyonlar kazandı. Rihanna’nın 600 milyon dolarlık serveti, Madonna (570 milyon dolar), Céline Dion (450 milyon dolar) ve Beyoncé’yi (400 milyon dolar) geride bıraktı.

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Turneleri ve piyasaya sürdüğü albümleri dışında Rihanna’nın gelirinin önemli kısmı sanatçının Fransız lüks tüketim markası LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) ile gerçekleştirdiği iş ortaklığından geliyor. LVMH aynı zamanda Rihanna’nın makyaj ve güzellik ürünleri markası Fenty Beauty’nin ortağı.

Fenty Beauty’nin 2017 yılının Eylül ayındaki lansmanı finansal başarı açısından son derece ses getiriciydi. Şirket ilk birkaç haftalık satışlarından 100 milyon dolar net gelir elde etmişti. Markanın şu anki piyasa değerinin 3 milyar dolar dolaylarında olduğu tahmin ediliyor.

Forbes’a göre dünyanın en zengin müzisyeni 1 milyar dolarlık servetiyle Amerikalı rap müzik sanatçısı Jay-Z.

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