Forbes: Dünyanın milyarder sayısı krizden beri ilk kez bu oranda azaldı

Forbes dünyanın en zenginler listesini açıkladı. Bu yıl dolar milyarderi sayısı 2016’dan bu yana ilk kez azalırken, bu milyarderlerin oranı krizden bu yana en yüksek düzeye ulaştı.

2019’da dünyanın en zengini 131 milyar dolar servetiyle geçen yıl olduğu gibi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos olurken, ikinci sırada 96.5 milyar dolar servetiyle Microsoft’un kurucusu Bill Gates yer aldı.

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Fotoğraf: Reuters

Forbes’un her yıl açıkladığı listede ABD Başkanı Donald Trump 3.1 milyar dolar servetiyle 51 basamak yükselirken, listeye giren en genç isim ise 1 milyar dolarlık servetiyle magazin dünyasının tanınan ailesi Kardashian’lardan Kylie Jenner oldu.

Forbes dünyanın en zenginleri listesindeki diğer çarpıcı veriler ise şöyle:

Milyarder sayısı geçtiğimiz yıla göre 55 eksilerek 2 bin 153’e geriledi.

Bu 2 bin 153 dolar milyarderinin 994’ü geçen yıla göre fakirleşti. ‘Fakirleşen’ milyarderlerin oranı tarihte ilk kez yüzde 46’ya yükseldi.

En zenginlerin toplam serveti geçen yıla göre 400 milyar dolar azalarak 8.7 trilyon dolara geriledi.

Listeden çıkan milyarder sayısı 10 yılın zirvesinde

Geçen yıl listede bulunan isimlerin yüzde 11’i -toplam 247 kişi- dolar milyarderi listeden çıktı. 2009 finansal krizinden bu yana listeden bu kadar milyarder ayrılmamıştı.

Listeye yeni 195 dolar milyarderi katıldı. Bunlardan David Steward ise ABD’deki dört siyahi milyarderden biri oldu.

Bezos boşanmayla zirveden düşebilir

Listenin zirvesindeki Jeff Bezos, geçen yıl 100 milyar doların üzerinde servete sahip tarihteki ilk insan olmuştu. Bezos’un hala süren boşanma davası ise ünlü girişimcinin servetinin ciddi şekilde değişmesine yol açabilir. Bezos ocak ayında Twitter’dan 25 yıllık eşiyle boşanmayı planladıklarını açıklamıştı.

Kadın milyarder sayısı ‘bir’ arttı

Kadın milyarderlerin sayısı bir artışla 243’e yükseldi. Dünyanın en zengin kadını ise 49.3 milyar dolar servetiyle, kozmetik devi L’Oréal’in mirasçısı, aynı zamanda şirketin yönetim kurulu başkanı Francoise Bettencourt Meyers oldu. Meyers dünyanın en zengin 15’inci ismi.

Çin milyarderi en çok azalan ülke

Çinli milyarderlerin sayısı 372’den 324’e geriledi. Öte yandan Çin, listeye yeni giren en zengin milyarder Colin Huang’a ev sahipliği yapıyor. Çin’in en büyük e-ticaret sitelerinden biri Pinduoduo’nun başkan ve CEO’su Huang’ın serveti 13.5 milyar dolar.

Asya ülkeleri milyarder sayısının en çok azaldığı bölge oldu. Avrupa, Ortadoğu ve Afrika’da da milyarder sayıları azaldı.

Milyarder sayısı tek artan Brezilya ve ABD

Milyarder sayısı geçen yıla göre artan ülkeler sadece Brezilya ve ABD oldu. ABD’de milyarder sayısı 607’ye yükselerek tarihi seviyeye ulaşırken, en zengin 20 ismin 14’ü de ABD’den çıktı.

Spotify’ın kurucuları Daniel Ek ve Martin Lorentzon, listeye yeni giren isimlerden oldu.

Forbes’a göre dünyanın en zengin 20 ismi şöyle:

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1- Jeff Bezos & ailesi – Amazon 131 milyar dolar

2- Bill Gates – Microsoft 96.5 milyar dolar

3- Warren Buffett – Berkshire Hathaway 82.5 milyar dolar

4- Bernard Arnault & ailesi – LVMH 76 milyar dolar

5- Carlos Slim Helu & ailesi – America Movil 64 milyar dolar

6- Amancio Ortega – Inditex 62.7 milyar dolar

7- Larry Ellison – Oracle 62.5 milyar dolar

8- Mark Zuckerberg – Facebook 62.3 milyar dolar

9- Michael Bloomberg – Bloomberg LP 55.5 milyar dolar

10- Larry Page – Alphabet 50.8 milyar dolar

11- Charles Koch – Koch Industries 50.5 milyar dolar

12- David Koch – Koch Industries 50.5 milyar dolar

13- Mukesh Ambani – Reliance Industries 50 milyar dolar

14- Sergey Brin – Alphabet 49.8 milyar dolar

15- Francoise Bettencourt Meyers & ailesi – L’Oréal 49.3 milyar dolar

16- Jim Walton – Walmart 44.6 milyar dolar

17- Alice Walton – Walmart 44.4 milyar dolar

18- Rob Walton – Walmart 44.3 milyar dolar

19- Steve Ballmer – Microsoft eski CEO’su 41.2 milyar dolar

20- Ma Huateng – Tencent Holding 38.8 milyar dolar

Türkiye’den dünyanın en zenginleri listesinde ilk 500’e giren olmadı. İlk binde ise Rönesans Holding’in sahibi Erman Ilıcak ve Yıldız Holding’in sahibi Murat Ülker yer aldı. Ilıcak 546’ncı sıradan listeye girerken, 100 milyar dolarla Türkiye’nin en zengini ünvanını Ilıcak’a devreden Ülker listede 568’inci sırada yer aldı.