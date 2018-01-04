Folklorik kaçışın öyküsü: Sporcu çakma, lisans sahte, festival paravan

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‘Festivale katılacağız’ diye gittikleri Macaristan’dan dönmeyen halk oyunları ekibinin kaçışıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.

Ankara Kent Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu Derneği üyesi olarak kasım ayında özel vize imkanlarından yararlanarak yurtdışına çıkıp geri dönmeyen 13 kişi halen kayıp.

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Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre, Türkiye Halk Oyunları Federasyonu’nda hakem olarak görev yapan ve Ankara Kent Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu Derneği’nin kurucularından olan Haydar B. yurtdışına kaçışı üç kişiyle birlikte organize etti.

Organizatörler önce, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Muş ve İzmir’de nüfusa kayıtlı olan gençlerden yurtdışına çıkarma vaadiyle 5-6 bin Euro topladı. Paraları alınan 13 kişi için önce sahte lisans çıkarılarak sporcu statüsüne alındı. Lisans çıkarılırken federasyon bu 13 kişinin gerçekten yetkin olup olmadıklarını görmek istedi. Ancak federasyon, kulübün gerçek sporcuları önlerine çıkarılarak aldatıldı. Ardından Macaristan’daki ‘Yaza Veda Festivali’ adı altında derneğe bir davet gönderildi. Oysa Macaristan’da böyle bir etkinlik bile yoktu.

Kafile tek yön araç kiraladı ve 1 Kasım’da Kırklareli Dereköy Sınır Kapısı’ndan Türkiye’yi terk etti. Seyahati organize eden ekip döndüklerinde polise “Oyuncular kaçtı” diye ifade verdi.

Dört şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.