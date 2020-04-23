Foça’daki huzurevinde dört kişide ‘corona’ çıktı

İzmir’in Foça ilçesindeki Reha Midilli Necla Ana Huzurevi’nde dört kişide corona virüsü çıktı.

Fotoğraf: DHA

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı huzurevinde kalan yaşlılar ve personele tedbir amacıyla test yapıldı. Test sonucunda iki personel ve iki yaşlı vatandaşta Covid-19’a rastlandı.

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Testleri pozitif çıkanlar, Foça Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Tam izolasyondaki huzurevi ise 14 günlük karantinaya alındı. 14 günlük vardiyasını doldursalar da çalışanların karantina süresince vardiya değiştirmelerine ve evlerine gitmelerine izin verilmedi.