Diken

Yaramazlara biraz batar!

Foça’daki huzurevinde dört kişide ‘corona’ çıktı

İzmir’in Foça ilçesindeki Reha Midilli Necla Ana Huzurevi’nde dört kişide corona virüsü çıktı.

Fotoğraf: DHA

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı huzurevinde kalan yaşlılar ve personele tedbir amacıyla test yapıldı. Test sonucunda iki personel ve iki yaşlı vatandaşta Covid-19’a rastlandı.

Reklam

Testleri pozitif çıkanlar, Foça Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Tam izolasyondaki huzurevi ise 14 günlük karantinaya alındı. 14 günlük vardiyasını doldursalar da çalışanların karantina süresince vardiya değiştirmelerine ve evlerine gitmelerine izin verilmedi.

SON HABERLER

1 Mayıs sosyal medyada kutlanacak: Pencerelerden marş okunacak

DİSK, KESK, TMMOB ve Türk Tabipleri Birliği, corona virüsü salgını nedeniyle bu yılki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü sosyal medya üzerinden yayınlanacak ‘1 Mayıs mitingi’ ile kutlayacaklarını açıkladı. Tarihte ilk kez 1 Mayıs’ta işçiler kitleler halinde kentlerin merkezi meydanlarında bir araya gelemeyecek.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...