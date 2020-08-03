Foça’da teknenin batması sonrası kaybolan çocuk aranıyor

İzmir’in Foça ilçesinde, içinde bulunduğu teknenin batması sonucu kaybolan dokuz yaşındaki çocuk, kurbağa adamlar ve sahil güvenlik ekiplerince aranıyor.

Fotoğraf: Arşiv

Karşıyaka ilçesinden Foça’ya giden ve açıldıkları teknenin Hayırsız Ada açıklarında batması sonucu dört kişinin öldüğü olayda kaybolan Sarp Göksoy’un bulunması için arama kurtarma çalışmalarına sabah saatlerinde tekrar başlandı.

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İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi Kurbağa Adamları ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, çalışmaları teknenin battığı yer ve çevresinde yürütüyor.

Foça’da açıldıkları teknenin dün Hayırsız Ada açıklarında batması sonucu ikisi çocuk dört kişi ölmüş, kaybolan çocuk için de arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.