Foça’da tekne battı: Dört kişi hayatını kaybetti, bir kişi kayıp

İzmir’in Foça ilçesinde bir teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre dört kişi öldü, kaybolan bir kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Fotoğraf: Arşiv

AA’nın haberine göre, Foça’daki bir iskeleden dokuz kişiyle demir alan bir tekne, Atatürk Adası açıklarında rüzgarın etkisiyle alabora oldu.

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Teknedekilere ilk müdahaleyi çevreden yetişen teknelerdeki vatandaşlar yaptı. Olayda ilk belirlemelere göre dört kişi hayatını kaybetti. Tekneden atlayarak suyun üzerinde kalan dört kişi, Atatürk Adası’na çıkarıldı. Burada sağlık ekibinin yaralılara müdahalesinin devam ettiği öğrenildi.

Kayıp durumdaki bir kişinin bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, deniz ve havadan çalışma başlattı.