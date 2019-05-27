Foça’da denizden 1 tondan fazla çöp çıkarıldı

İzmir’in Foça ilçesinde denizden 1 tondan fazla çöp çıkarıldı.

Fotoğraf: DHA

‘5 Haziran Dünya Çevre Günü’nün bayram tatiline denk gelmesi nedeniyle 10 gün önceden düzenlenen etkinlikte öğrenciler, dalış timinin desteğiyle kıyı ve su altı temizliği yaptı.

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Atatürk Mahallesi’ndeki Çanak Koyu’nun derinliği fazla olmayan sularına şnorkel takarak dalan öğrenciler, plastik ve cam şişe, bardak, tabak, araba lastiği, plastik ve naylon poşet, misina ve balık tutma aparatı, konserve kutusu, içecek kutusu, ağ, usturmaça ve tekne parçası gibi çöpleri kıyıya çıkardı.

Tarihi Foça Öğretmen Evi önünde ağaç dalına asılan çöpler gün boyu sergilendi.

Çöplerin daha sonra belediye araçlarıyla çöp istasyonuna gönderileceği belirtildi.

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Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar, yaklaşık iki saatlik çalışma sonucu çıkarılan çöplerin çevre duyarlılığı açısından üzüntü verici manzara oluşturduğunu belirterek, çalışmaya katılan öğrenci, asker ve bölge sakinlerine teşekkür etti.

