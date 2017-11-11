Trump’ın eski danışmanı Flynn ‘Türkiye’yle Gülen pazarlığı’nı yalanladı: Çirkin ve asılsız

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn, Türk yetkililerle Fethullah Gülen’in kaçırılarak Türkiye’ye teslim edilmesi için pazarlık yaptığı iddiasını yalanladı.

Türkiye hükümetinin, Flynn ve oğluna Fethullah Gülen’in kaçırılması karşılığında 15 milyon dolar teklif ettiği öne sürülmüştü. Reuters’ın ABD’nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal’dan (WSJ) aktardığı habere göre iddia ABD Adalet Bakanlığı Özel Danışmanı Robert Mueller’in ABD başkanlık seçimlerine Rusya’nın olası müdahalesi hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında ortaya çıkmıştı.

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BBC Türkçe’nin haberine göre Flynn’in avukatları gazetenin haberine yanıt vererek iddianın ‘çirkin’ olduğunu söyledi.

Avukatlar bugüne kadar müvekkilleriyle ilgili ortaya atılan her bir iddia ya da dedikoduya cevap verme gereği hissetmediklerini belirterek, “Son iddia çok ileri gittiği ve zarar verici olduğu için bu kuralımıza bir istisna getiriyoruz: İddialar asılsızdır” dedi.

15 milyon dolar iddiası

WSJ’nin haberine göre FBI ajanları, geçen yılın aralık ayında New York’ta ‘21′ adlı bir kulüpte, Flynn’in ekibi ile Türkiye hükümetini temsil eden kişiler arasında Gülen konusunun görüşüldüğü bir toplantıyla ilgili olarak en az dört kişinin ifadesini aldı.

FBI’ın görüştüğü kişilerden biri, bu toplantıda Gülen’in kaçırılıp özel bir uçakla Türkiye’de, şu anda PKK lideri Abdullah Öcalan’ın kalmakta olduğu İmralı adasındaki özel cezaevine nakledilmesi teklifinin ele alındığını söyledi.

WSJ’ye konuşan bir Beyaz Saray sözcüsü ise, “Böyle bir toplantının gerçekleştiği konusunda bir kanıtımız yok. Eğer yapıldıysa da başkanlık devriyle ilgisi yoktur” dedi.

Flynn’in önemi

Kısa süreliğine Trump’ın ulusal güvenlik danışmanlığını yürüten Flynn, Gülen’i itibarsızlaştırmak için Türk işadamı Ekim Alptekin’le 600 bin dolar değerinde sözleşme yapmasıyla da biliniyor.

ABD’de yabancı bir ülke adına lobi veya danışmanlık faaliyetlerinde bulunmak suç değil. Ancak Flynn bu sözleşmeyi açıklamak için mart ayına kadar beklediği için inceleme altında.

Türkiye’nin Washington büyükelçiliği daha önce, Türkiye yetkililerinin Flynn ile görüştüklerini doğrulamış ancak toplantının içeriği hakkında yorum yapmayı reddetmişti.