Diken

Yaramazlara biraz batar!

Floyd’un son sözleri ABD semalarında: Hepimizi öldüremeyeceksiniz

ABD’de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyah vatandaş George Floyd’un son sözleri uçakların arkasına bağlanarak ülkenin beş şehrinde gökyüzünü dolaştı.

Fotoğraflar: Jammie Holmes/Library Street Collective/Mark LaBoyteaux

Floyd, geçen pazartesi günü ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde, kendisini tutuklayan beyaz bir polisin dizini yaklaşık dokuz dakika boyunca boynuna bastırması sonucu hayatını kaybetmişti.

Reklam

Videoya çekilen görüntülerde Floyd’un “Nefes alamıyorum” sözü hafızalara kazınarak bir haftadır hem ABD’de hem de farklı ülkelerin başkentlerinde devam eden protestoların sloganı oldu.

Bağımsız bir otopsi heyetinin hazırladığı rapora göre olay yerinde hayatını kaybeden Floyd’un son sözleri ABD’li bir sanatçı tarafından gökyüzüne taşındı.

“Nefes alamıyorum, lütfen”, “Karnım acıyor”, “Boynum acıyor”, “Her yerim acıyor”, “Beni öldürecekler” sözleri Detroit, New York,  Los Angeles, Miami ve Dallas şehirlerinde uçakların arkasına bağlanarak uçuruldu.

Reklam

‘Annelerimiz bizi çok erken mezara koyuyor’

Dallas’ta yaşayan sanatçı Jammie Holmes bu projeyle amacının George Floyd’un başına gelen şeyin ABD’nin her yerinde yaşandığını göstermek olduğunu söyledi.

Kendisi de siyah sanatçı şunları söyledi: “Annelerimiz bizi çok erken mezara koyuyor. Nişanlım ben her sokağa çıktığımda endişelenmek zorunda kalmamalı. Evet, yanımda silah taşıyorum memur bey. Kendimi senden korumak için silah taşıyorum. Bir noktada hepimizi öldüremeyeceğinizi fark edeceksiniz.”

Sanatçı Detroit’s Library Street Collective desteğiyle gerçekleştirdiği projede neden gökyüzünü araç olarak kullandığını da şu sözlerle anlattı: “Floyd’un son sözlerini duyurmak için platform olarak gökyüzünü seçmem dijital ortamdaki gürültüyle tezat oluşturuyor. Ayrıca uçak arkası pankart ayrıcalıklılar tarafından kullanılan bir yöntem. Spor etkinliklerini duyurmak, evlilik teklif etmek gibi… Çok nadiren politik ve sosyal amaçla yani ifade özgürlüğü için kullanılıyor. Çünkü yoksul ve marjinalize edilmiş kesimin kullanabildiği bir mecra değil.”

Bağımsız otopsi raporu, resmi raporun aksi yönde: Floyd, boğularak öldürüldü

NBA Koçlar Birliği: Floyd’un güpegündüz soğukkanlılıkla öldürülmesi ulusumuzu travmaya uğrattı

ABD’de ‘Floyd’ protestoları yasaklar ve asker konuşlandırılmasına rağmen devam etti

‘Floyd’ protestolarında dayanışma büyüyor: Londra ve Berlin’den destek

Trump, ANTIFA’yı ‘terör örgütü’ olarak hedefe koydu

ABD’de ‘Floyd’ protestoları cumartesi akşamı da hız kesmedi

ABD’de George Floyd’u öldüren polise tutuklama

Floyd’un öldürüldüğü kentte göstericiler polis merkezini ateşe verdi; Trump uyardı

Minneapolis’te polisin bir siyahı boğarak öldürmesiyle başlayan protestolar Los Angeles’a da sıçradı

Polisin, bir siyahı gözaltına alırken boğarak öldürmesi Minneapolis’te halkı sokağa döktü

SON HABERLER

Akşam Postası / 2 Haziran 2020

1- Son 24 saat: 786 kişiye ‘corona’ tanısı, 22 can kaybı; 974 kişi iyileşti Türkiye’de son 24 saatte 786 kişiye Covid-19 tanısı kondu, 22 kişi hayatını kaybetti, 974 kişi iyileşti. T oplam vaka sayısı 165 bin 555, toplam can kaybı 4 bin 585’e çıktı. İyileşenlerin sayısı da 129 bin 921’i buldu. Bugün 32 bin 325 […]

Avrupa Komisyonu: Türkiye fonlardan yararlanmaya devam edecek

Avrupa Komisyonu’nun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, Avrupa Birliği’nin aday ülkeler için yürüttüğü ‘Katılım Öncesi Yardım Aracı’nın (IPA) 2021-2027 yıllarını kapsayan üçüncü dönemine Türkiye’nin dahil olduğunu söyledi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...