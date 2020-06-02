Floyd’un son sözleri ABD semalarında: Hepimizi öldüremeyeceksiniz

ABD’de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyah vatandaş George Floyd’un son sözleri uçakların arkasına bağlanarak ülkenin beş şehrinde gökyüzünü dolaştı.

Fotoğraflar: Jammie Holmes/Library Street Collective/Mark LaBoyteaux

Floyd, geçen pazartesi günü ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde, kendisini tutuklayan beyaz bir polisin dizini yaklaşık dokuz dakika boyunca boynuna bastırması sonucu hayatını kaybetmişti.

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Videoya çekilen görüntülerde Floyd’un “Nefes alamıyorum” sözü hafızalara kazınarak bir haftadır hem ABD’de hem de farklı ülkelerin başkentlerinde devam eden protestoların sloganı oldu.

Bağımsız bir otopsi heyetinin hazırladığı rapora göre olay yerinde hayatını kaybeden Floyd’un son sözleri ABD’li bir sanatçı tarafından gökyüzüne taşındı.

“Nefes alamıyorum, lütfen”, “Karnım acıyor”, “Boynum acıyor”, “Her yerim acıyor”, “Beni öldürecekler” sözleri Detroit, New York, Los Angeles, Miami ve Dallas şehirlerinde uçakların arkasına bağlanarak uçuruldu.

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‘Annelerimiz bizi çok erken mezara koyuyor’

Dallas’ta yaşayan sanatçı Jammie Holmes bu projeyle amacının George Floyd’un başına gelen şeyin ABD’nin her yerinde yaşandığını göstermek olduğunu söyledi.

Kendisi de siyah sanatçı şunları söyledi: “Annelerimiz bizi çok erken mezara koyuyor. Nişanlım ben her sokağa çıktığımda endişelenmek zorunda kalmamalı. Evet, yanımda silah taşıyorum memur bey. Kendimi senden korumak için silah taşıyorum. Bir noktada hepimizi öldüremeyeceğinizi fark edeceksiniz.”

Sanatçı Detroit’s Library Street Collective desteğiyle gerçekleştirdiği projede neden gökyüzünü araç olarak kullandığını da şu sözlerle anlattı: “Floyd’un son sözlerini duyurmak için platform olarak gökyüzünü seçmem dijital ortamdaki gürültüyle tezat oluşturuyor. Ayrıca uçak arkası pankart ayrıcalıklılar tarafından kullanılan bir yöntem. Spor etkinliklerini duyurmak, evlilik teklif etmek gibi… Çok nadiren politik ve sosyal amaçla yani ifade özgürlüğü için kullanılıyor. Çünkü yoksul ve marjinalize edilmiş kesimin kullanabildiği bir mecra değil.”