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Yaramazlara biraz batar!

Floyd’un ölümüne neden olan polise yönlendirilen suçlama ağırlaştırıldı

ABD’de siyah vatandaş George Floyd’un boynuna bastırarak ölümüne neden olan polis Derek Chauvin, üçüncü derece yerine ikinci derece cinayetten, diğer üç polis ise cinayete yardım ve yataklıktan yargılanacak.

Chauvin’in daha önce üçüncü derecede cinayetten yargılanacağı açıklanmıştı. Minnesota Eyaleti Başsavcısı Keith Ellison, Chauvin’in ikinci derece cinayetten yargılanmasına karar verdi.

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Chauvin, 8 Haziran’da mahkemeye çıkacak. 

İkinci dereceden cinayet Minnesota eyaletinde 40 yıla kadar hapisle cezalandırılabiliyor.

Videoya çekilen görüntülerde Floyd’un “Nefes alamıyorum” sözü hafızalara kazınmış, bir haftayı aşkın süredir hem ABD’de hem de farklı ülkelerin başkentlerinde devam eden protestolara yol açmıştı.

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