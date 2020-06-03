Floyd’un altı yaşındaki kızının annesi: Adalet istiyorum, Floyd iyi bir insandı

ABD’de polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyah vatandaş George Floyd’un altı yaşındaki kızının annesi, “George için adalet istiyorum” dedi.

Fotoğraf: Twitter

Floyd, geçen pazartesi günü ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde, kendisini tutuklayan beyaz bir polisin dizini yaklaşık dokuz dakika boyunca boynuna bastırması sonucu hayatını kaybetmişti.

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Videoya çekilen görüntülerde Floyd’un “Nefes alamıyorum” sözü hafızalara kazınarak bir haftadır hem ABD’de hem de farklı ülkelerin başkentlerinde devam eden protestoların sloganı oldu.

Floyd’u öldüren Derek Chauvin diğer üç polis memuruyla birlikte görevden alınmıştı.

Chauvin cinayet suçlamasıyla tutuklu olarak yargılanırken, diğer üç polis memuru hakkında henüz yasal bir işlem başlatılmadı.

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"I'm here for George because I want justice for him. I want justice for him because he was good," says Roxie Washington, the mother of George Floyd’s daughter. https://t.co/1OPKxPkqSw pic.twitter.com/vGkL4hg08J — ABC News (@ABC) June 2, 2020

Floyd’un altı yaşındaki kızı Gianna’nın annesi Roxie Washington, dünkü basın toplantısında gözyaşlarını tutamayarak şöyle konuştu: “Elimizden neyi aldıklarını bilmenizi istiyorum. O polisler [Floyd’u öldürenleri kastediyor] mesai sonunda eve ailelerinin yanına gidebildiler. Ama bu kızın [Floyd’un kızı Gianna’yı kastediyor] artık bir babası yok. Babası da kızının büyüdüğünü göremeyecek, üniversite mezuniyetine katılamayacak, düğününde yanında olamayacak. Bu kız hayatında bir sorunla karşılaştığında ve babasını aradığında bulamayacak, bunu ondan aldılar.”

Konuşmakta güçlük çeken Washington, sözlerini şöyle noktaladı: “Onu [Gianna’yı kastediyor] gerçekten, gerçekten çok sevdi. Ben kızım ve George için buradayım, George için adalet istiyorum. Adaletin yerine gelmesini istiyorum çünkü George iyi bir insandı. Bu çocuk da [Gianna’yı gösteriyor] onun iyi bir insan olduğunun kanıtı.”