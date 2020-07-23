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Yaramazlara biraz batar!

Floyd’u öldüren polise vergi kaçırma soruşturması

ABD’de siyah vatandaş George Floyd’un ölümünden yargılanan eski polis memuru Derek Chauvin hakkında ‘sahte vergi beyanı’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Derek Chauvin (Fotoğraf: Hennepin County Sheriff’s Office)

Chauvin’in, 25 Mayıs’ta Minnesota eyaletinde sahte para suçundan aranan 46 yaşındaki Floyd’un aracını durdurduktan sonra yere yatırıp diziyle boğazına bastığı, Floyd’un da “Nefes alamıyorum lütfen beni öldürmeyin” diye bağırdığı görüntüler büyük tepki çekmişti.

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Floyd’un ölümünün ardından düzenlenen ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolar sürüyor.

Beş sene vergi kaçırmış

Minnesota eyaletinde Washington Bölge Savcılığı’nın açıklamasında, eski polis memuru Chauvin ve eşi Kellie Chavuin’in 2014-2019 arasında sahte vergi beyannamesi doldurarak vergi kaçırmak, 2016’dan sonra da düzenli vergi ödemesi yapmamaktan suçlandığı belirtildi.

Sözkonusu vergi kaçırma işlemleri, Floyd’un ölümünden sonra Kellie Chauvin’in eşine açtığı boşanma davası sonucu Minnesota Gelir Dairesi tarafından yapılan araştırmada ortaya çıktı.

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‘Kimse yasanın üstünde değil’

Washington Bölge Başsavcısı Peter Orput, yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “İster savcı ister polis memuru olun, ister doktor ya da emlakçı olun, kimse yasaların üstünde değildir.”

Kefaletle salıverilmişlerdi

Floyd’un öldürülme hadisesinde suçlu bulunan ve görevden el çektirilen dört polis memurundan 26 yaşındaki J. Alexander Kueng ve 37 yaşındaki Thomas Lane, geçen ay 750 bin dolarlık kefaletle serbest bırakılmıştı.

Chauvin’e yardım ve ihmal gerekçesiyle tutuklu yargılanan eski polis memuru Tou Thao da bu ay aynı miktarda kefaletle salıverilmişti.

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