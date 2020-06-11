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Yaramazlara biraz batar!

Floyd’u öldüren dört polisten biri 750 bin dolarlık kefaletle serbest

ABD’nin Minnesota eyaletinde polis şiddetiyle öldürülen siyah vatandaş George Floyd’a saldıran dört polisten biri 750 bin dolarlık kefaletle serbest bırakıldı.

Thomas Lane (Fotoğraf: Reuters)

Polisin, 25 Mayıs’ta sahte para suçundan aranan 46 yaşındaki Floyd’un aracını durdurduktan sonra yere yatırıp diziyle boğazına bastığı, Floyd’un da “Nefes alamıyorum lütfen beni öldürmeyin” diye bağırdığı görüntüler büyük tepki çekmişti.

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Floyd’un ölümünün ardından düzenlenen ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolar sürüyor.

Dört polis de meslekten men edilerek tutuklanmıştı.

37 yaşındaki eski polis Thomas Lane, 750 bin dolarlık kefaletle serbest bırakıldı.

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Floyd’u boğazına diziyle basarak öldüren eski polis Derek Chauvin’in kefaleti 1.25 milyon dolar, diğer iki kişi Tou Thao ve J. Alexander Kueng’in kefaleti ise 750 bin dolar olarak belirlendi.

‘Yardım etmeye çalıştı’

Lane’in avukatı Early Gray ise müvekkilinin Floyd’a yardım etmeye çalıştığını savundu.

Ayrıca avukat, Chauvin’in Lane’den üst rütbede olduğunu, müvekkilinin onun emirlerini yerine getirmek zorunda olduğunu da sözlerine ekledi. Avukatın açıklamasına göre Lane yalnızca dört gündür görevdeydi.

Lane’in bir sonraki duruşması 29 Haziran’da. Yerel basındaki haberlere göre Gray müvekkiline yöneltilen suçlamaları reddetmek için dava açmaya hazırlanıyor.

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