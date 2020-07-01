‘Floyd’ protestolarıyla New York’ta polis bütçesinden 1 milyar dolar kesinti: Sosyal hizmete ayrılacak

ABD’de siyah vatandaş George Floyd’un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından protestocuların talep ettikleri reformlar kapsamında New York Polis Teşkilatı’nın (NYPD) bütçesinde bir milyar dolar kesinti yapılacak.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Polisin, 25 Mayıs’ta sahte para suçundan aranan 46 yaşındaki Floyd’un aracını durdurduktan sonra yere yatırıp diziyle boğazına bastığı, Floyd’un da “Nefes alamıyorum lütfen beni öldürmeyin” diye bağırdığı görüntüler büyük tepki çekmişti.

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Floyd’un ölümünün ardından düzenlenen ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolar sürüyor.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, kent konseyiyle yapılan reform görüşmelerinin ardından açıklamasında, NYPD’nin yıllık 6 milyar doları bulan bütçesinden bir milyar dolar kesilmesi konusunda anlaştıklarını söyledi.

Belediye başkanı, kesilen 1 milyar doların gençlik programları ve sosyal hizmetlere ayrılacağını ifade etti.