‘Floyd’ protestolarında dayanışma büyüyor: Londra ve Berlin’den destek

ABD’nin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu George Floyd’un hayatını kaybetmesi üzerine başlayan protestolar Britanya ve Almanya’da da karşılık buldu.

Berlin… Fotoğraflar: Reuters

Londra ve Berlin’de toplanan yüzlerce kişi, ABD’de beş gündür devam eden ve ülkenin farklı şehirlere yayılan protestolara destek verdi.

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Londra’daki Trafalgar Meydanı’nda toplanan göstericiler diz çökerek slogan attı. Daha sonra ABD büyükelçiliğinin önüne yürüyen göstericilerden beşi tutuklandı.

Berlin’de de ABD büyükelçiliği önünde toplanan yüzlerce kişi George Floyd için adalet talep etti.

Londra

ABD’de pazartesi günü Floyd’un tutuklanmasın sırasında bir polisin diziyle boğazına bastırması sonucu hayatını kaybetmesiyle başlayan gösteriler büyüyerek devam ediyor.