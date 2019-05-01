Flört bir yıl sonra yeniden sahnede!

Müzik grubu Flört, bir yıllık aradan sonra ‘yeni’ bateristle yola devam edeceğini duyurdu.

‘Rasta Baba’, ‘Cemiyette pişiyoruz’ ve ‘Dün TRT’de izledim’ gibi şarkılarıyla bilinen Flört, geçen yıl grubun dağıldığını duyurmuştu.

Flört bugün Twitter hesabından bir video yayınlayarak, grupta daha önce de yer alan Orkun Bagatur’un Flört’e dahil olduğunu açıkladı.

Flört, uzun bir aradan sonra ilk kez İzmir’de 3 Mayıs’ta düzenlenecek MilyonFest’te sahne alacak.

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Flört’te davulcu Hakan Çağlar (Timsah), ayrılarak kendi grubunu kurmuştu.