Flormar’da kısmi zafer! İşçilere tazminat var işe iade yok

Sendika üyeliği gerekçesiyle işten çıkarılan ve 297 gün direnen Flormar işçilerinin şartları ‘işe iade’ hariç işveren tarafından kabul edildi.

Fotoğraf: Gazete Nisan

Kozmetik firması Flormar’da sendika üyesi olduğu gerekçesiyle işten atılan işçiler sendikal hak ve işe iade için Kocaeli’ndeki Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan fabrika önünde 297 gündür grev yapıyordu.

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Flormar işçilerinin eylemi, işverenin sunduğu teklifin kabul edilmesiyle sona erdi.

Cumhuriyet’in haberine göre, şirket tarafından işçilere 12 maaş sendikal tazminat, boşta geçen süre için de dört maaşlık bir ödeme teklif edildi.

Grev alanında işveren tarafından yapılan teklif, 20’ye karşı 53 oyla kabul edildi. Ancak işçilerin talepleri arasında bulunan ‘işe iade’ şirket tarafından sunulan teklifte yer almadı. Bu nedenle işçilerin fabrikada yeniden görev alması söz konusu olmayacak.

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Petrol-İş Sendikası’nın bugün konuya ilişkin ayrıntılı bir açıkalama yapması bekleniyor.



