Florida’da, beyin yiyen amip vakası tespit edildi

ABD’nin Florida eyaletinde beyin yiyen amip vakası tespit edildi.

Fotoğraf: Science Photo Library

Eyaletin sağlıktan sorumlu dairesi, Hillsborough bölgesinde yaşayan bir kişide tıptaki adı ‘Naegleria fowleri’ olan ve beyinde enfeksiyona yol açan tek hücreli organizmaya rastlandığını açıkladı. Daire, hastanın bu organizmayı nereden kaptığı ve sağlığının ne durumda olduğu konusunda bilgi paylaşmadı.

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Genellikle tatlı sularda yaşayan organizmanın burun yoluyla vücuda girdiğini belirten uzmanlar, beyinde neden olduğu enfeksiyonun ölümcül olduğuna ancak insandan insana bulaşmadığına dikkat çekti.

Daire, Hillsborogh’da yaşayanlar için musluk suları ve diğer tatlı su kaynaklarını burunlarıyla temas ettirmekten kaçınmaları konusunda uyarıda bulundu.

Uzmanlar, kusma, ateş, baş ağrısı gibi belirtileri olan enfeksiyonun genellikle bir hafta içinde ölüme yol açtığının altını çizdi.

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Beyin yiyen amip vakaları genellikle ABD’nin güney eyaletlerinde görülüyor. Florida’da ise nadiren rastlanıyor. 1962’den beri 37 vaka kayda geçti.