Florida’da 73 yumurta taşıyan dev Burma pitonu yakalandı

ABD’nin Florida eyaletindeki bir ulusal parkta 5.2 metre boyunda, 73 yumurta taşıyan bir Burma pitonu yakalandı.

Fotoğraf: Big Cypress National Preserve

‘Big Cypress National Preserve’ adlı parkta istilacı türleri yakalamak için kullanılan yenilikçi yöntem yardımıyla yakalanan pitonun rekor büyüklükte olduğu açıklandı.

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63.5 kilogram ağırlığındaki dişi piton, üzerine radyo vericisi konulan bir erkek pitonun izi sürülerek yakalandı. Park çalışanları, istilacı bir tür olan Burma pitonlarının eyaletteki doğal yaşam açısından tehdit oluşturduğunu vurgulayarak, “Yakalama amacımız onları uzaklaştırmanın yanı sıra, araştırmalara veri oluşturma amacıyla inceleme yapmak” dedi.

Burma pitonları 1980’lerde Florida’da ilk kez rastlandığından beri istilacı tür olarak nitelendiriliyor. Anavatanı Asya olan bu pitonların bazılarının Florida’da ‘fazla gelişmiş ev hayvanı’ haline gelince doğaya bırakıldığı, bazılarının ise 1992’deki Andrew Kasırgası sırasında bir üreme merkezinden kaçtığı tahmin ediliyor.

Yaşadıkları ekosistemden başka bir ekosisteme girerek oradaki biyo çeşitliliği tehdit eden türlere istilacı tür deniliyor.