Florida: Öğretmenler artık silah taşıyabilecek

ABD’nin Florida eyaletinin meclisi, öğretmenlerin okulda silah taşımasına izin verilmesini öngören yasa tasarısını onayladı.
Florida eyaletinin Parkland şehrindeki Marjory Stoneman Douglas Lisesi’nde 14 Şubat 2018 tarihinde bir silahlı saldırı yaşanmıştı. Lisenin mezunlarından olan saldırgan, taşıdığı yarı otomatik silahla 14 kişiyi öldürmüş, 14 kişiyi de yaralamıştı.
Yaşananların ardından Ulusal Silah Birliği ve ABD Başkanı Donald Trump, ileride benzer saldırıların düzenlenmesi ihtimaline karşı öğretmenlerin silah taşıması konusunu tartışmaya açmıştı. Buna karşın, bireysel silahlanmaya karşı gruplar böyle bir kararın silahlanmayı artıracağına dikkat çekmişti.
Geçen hafta Florida Senatosu’nda 22’ye karşı 17 oyla kabul edilen tasarı, iki gündür eyalet meclisinde tartışılıyordu. Görüşmeler sonucunda söz konusu yasa meclisten 65’e karşı 47 oyla geçti.
Florida Valisi Ron DeSantis’in kısa süre içinde kararı onaylayarak yasalaştırması bekleniyor. Uygulama kapsamında talep eden öğretmenlere gönüllü eğitmenler tarafından 144 saatlik silah kullanma eğitimi verilecek.