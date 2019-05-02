Florida: Öğretmenler artık silah taşıyabilecek

Kelimenin tam anlamıyla ‘boş’ bir kitapla Amazon’da ‘best-seller’ yazar olan, ‘Pazarlamanın Tanrısı’ olarak da anılan Shed Simove ile yaptığı işleri, bu işlerin arkasındaki itici gücü ve her işinde kendini gösteren kara mizahı üzerine konuştuk.