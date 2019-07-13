Flamingoların uğrak yerlerinden Akgöl tamamıyla kurudu

Türkiye’de flamingoların en önemli uğrak yerlerinden biri olan Göller Bölgesi’ndeki Akgöl, haziran ayı itibarıyla tamamen kurudu.

Fotoğraflar: DHA

Kaya tuzu gibi eriyebilen kayaçların bulunduğu yerde oluşan karstik göl, suları tamamen çekildikten sonra bembeyaz kaldı.

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Göller Bölgesi, başta Burdur Gölü olmak üzere Salda, Akgöl, Acıgöl ve Yarışlı gölleriyle flamingoların en önemli yaşam alanlarından biri.

Son yıllarda Göller Bölgesi’nde, küresel ısınma başta olmak üzere, bilinçsiz tarımsal sulama, kaçak sondaj ve gölet projeleri nedeniyle ciddi bir kuraklık yaşanıyor.

Gölün kurumasında etraftaki inşaatların büyük payı olduğunu belirten bölge sakinlerinden Serdar Tekin, “Gölün kurumasıyla flamingolar bölgeyi terk etti. Bu göl, etrafındaki derelerden ve yağışlarla besleniyordu. Yakındaki Alanköy’e gölet yapılması nedeniyle derelerden bazılarından köye verilen su kesildi” dedi.