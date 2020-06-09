Flamingoların konakladığı Erçek Gölü ‘kesin korunacak hassas alan’ ilan edildi

Van’ın İpekyolu ilçesinde, onlarca kuş türüne ev sahipliği yapan Erçek Gölü ‘kesin korunacak hassas alan’ ilan edildi.

Fotoğraf: van.ktb.gov.tr

AA’nın haberine göre Van Gölü’nün 20 kilometre doğusunda yer alan ve her yıl binlerce flamingonun Kuzey Afrika’dan İran’a uzanan yolculuğunda en önemli konaklama merkezlerinden Erçek Gölü doğaseverlerin yanı sıra fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayınlanan kararla ‘kesin korunacak hassas alan’ ilan edilen göl, Türkiye’nin önemli kuş gözlemcilerini ve araştırmacıları ağırlıyor.

İpekyolu Belediyesi her yıl düzenlediği Doğu’nun Kanatları Van Erçek Gölü Flamingo Festivali ile bölgenin tanıtımını yaparak turizme kazandırmayı hedefliyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, alınan kararın, ilçe turizminin gelişmesi ve doğanın korunması anlamında önemli olduğunu söyledi.

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Van Gölü’nün kardeşi

Van Gölü’nün ‘kardeşi’ olarak nitelendirilen ve bir set gölü olan Erçek’in, derinliği ortalama 18.45 metre. Türkiye’de bulunan 453 kuş türünün yarısına yakınını gölde görüntülemek mümkün.

Kılıçgaga, büyük cılbıt, kara boyunlu, batağan, angıt, yaz ördeği gibi onlarca kuş türünü barındıran göl, yerel türlerin yanı sıra flamingolar gibi göçmen kuşların da önemli konaklama ve üreme alanları arasında yer alıyor.

Dünyanın en büyük flamingo konaklama alanlarından birine ev sahipliği yapan göl, ulusal ve uluslararası sınıflandırmalarda önemli kuş alanları arasında ‘B’ sınıfı sulak alanlar içinde gösteriliyor.