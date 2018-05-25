Fizyoterapisti açıkladı: Salah, Şampiyonlar Ligi finali öncesi oruç tutmayacak

Liverpool’un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah’ın yarın Real Madrid’le oynanacak Şampiyonlar Ligi finali öncesi bugün oruç tutmadığı ve yarın da tutmayacağı açıklandı.

BBC Türkçe’nin haberine göre, kulübün fizyoterapisti Ruben Pons, “Diyetisyenimiz bir beslenme planı hazırladı. Ancak bugün ve maç günü oruç tutmayacak. Dolasıyla etkilenmeyecek” diye konuştu.

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İslami kurallara göre, seferi sayılacağı için Salah’ın oruç tutmak zorunda olmadığı belirtiliyor. Ancak Salah’ın diğer Müslüman takım arkadaşları Sadio Mane ve Emre Can’ın oruç tutup tutmayacağı bilinmiyor.

Muhammed Salah, bu sene hiç Ramazan ayında takımının formasını giymedi. Salah son maçını Premier Lig’de 13 Mayıs’ta Brighton’a karşı oynamış ve ligdeki 32’inci golünü atmıştı.