Fizikçileri diğer insanlardan ayıran beş özellik

OĞUZ BAYHUN

Her mesleğin insana farklı bakış açıları kattığı söylenir fakat fizikçiler beş özellikleriyle dünyaya diğer insanlardan daha farklı bakar.

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1. Matematik

Bazı biliminsanlarına göre matematiğin de atası fiziktir. Bir fizikçinin matematik alanında uzmanlığı kesinlikle bir şarttır. Diğer mühendisler veya diğer meslekler gibi temel matematiğin ötesinde cebir, trigonometri, geometri ve calculus eğitiminden geçerek temel kısımlarla yetinmezler ve tüm bu matematiksel bilgileri doğanın kanunlarını ispatlamak için kullanırlar.

2. Problem çözme yeteneği ve bilimsel muhakeme

Problem çözmenin bir formu olan matematiğin yanısıra bir probleme temel bilimsel bilgilerle mantık çerçevesinde yaklaşmak problemin çözülmesinde önemli rol oynar. Fizikçiler bilimin araçlarını ve bilimsel metod kullanımında uzmandır.

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Eğitim süreçlerinde büyük bir bölümü aslında fiziğe dayanan (atom, molekül, güçlü nükleer bağlar) biyoloji ve kimya gibi dersler gören fizikçiler çok boyutlu düşünebilir ve diğer insanlardan daha farklı yaklaşımlar sergileyibilir.

Çoğu fizikçi mantığa dayanan ve bilimsel nedenlerle desteklenen görüşlerinden dolayı münazaralarda, satranç müsabakalarında ve bulmaca (zeka oyunları) çözmede çok başarılıdır.

3. Teknik bilgi

Fizikçiler teknolojik araçları özellikle de bilgisayarları eli ayağı gibi kullanır ve bilimsel veriler üretir. Eğitimleri sırasında yaptıkları deneylerde hayatımızda bizim hiç sorgulamadığımız pek çok şeyin (çamaşır makinası, ışık, elektirik vs.) çalışma mekanızmasını bilir. Bu sayede makine mühendisleri gibi eşyanın veya çalışan bir aracın mekanızmasını adeta dışarıdan görür.

4. Çalışkanlık

Fizik sonsuz, ucu bucağı olmayan ve her gün güncellenen bir deniz olduğundan en zor bölümlerden biridir. Gerekli eğitimi aldıktan sonra bile tüm gelişmeleri yakından takip etmek ve çağın gerisinde kalmamak için uğraşan fizikçilerin diğer bir özelliği de çok çalışkan olmaları.

Pes etmeden onlarca sayfalık işlemlerle ve teoremlerle ispatlar yaparlar, deneyin tutarlılığı için yüzlerce kez tekrar aynı deneyi uygularlar. Bu çalışmalarını kişisel bir çıkardansa evreni anlama ve anlatma amacıyla yaparlar. Yani esas amaçları insanlığa hizmet etmektir.

5. Sorgulama yeteneği ve gerçekçilik

Hayatlarının çoğu boyunca yalandan uzak tamamen rasyonel matematikle ilgilendikleri için yalan söyleme özellikleri yoktur. Her şey tutarlı ve birbiriyle uyumlu çelişmeyen bir halde olmalıdır.

Hiçbir fizikçi asla ispatlayamayacağı doğaya ve imkanlara aykırı işlere girmez. Her zaman bilimsel çerçevede ve mevcut verilerle, imkanlarla düşünürler.

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Bu özellikleri bakıldığında çoğu fizikçinin dediği gibi fizikçi sonradan olunmaz fizikçi doğulur. Çünkü bu özellikler aslında doğuştan gelen sorgulama, açıklama, nedenleme, merak, dürüstlük, hümanistlik gibi özelliklere dayanır.