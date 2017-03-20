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Fizikçi Stephen Hawking uzaya çıkacak

 

Dünyaca ünlü Britanyalı fizikçi Stephen Hawking, uzaya çıkacağını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

BBC Türkçe’de yer alan habere göre bir televizyon programında konuşan Hawking, işadamı Richard Branson’ın uzay aracıyla seyahat edeceğini söyledi.

Uzaya yolculuk yapabileceğini hiçbir zaman hayal edemediğini belirten Hawking, “Branson ne zaman ki bana Virgin Galactic’te bir koltuk teklif etti, hemen ‘Evet’ dedim” diye konuştu.

Uzaya yolculuk etmenin kendisine mutluluk getireceğini dile getiren Hawking, ABD Başkanı Donald Trump’ı “ABD’ye tekrar gidip diğer bilim insanlarıyla konuşmayı çok isterdim ama artık hoş karşılanmayabilirim diye korkuyorum” diye eleştirdi.

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Diken, haber diliyle, yazarlarıyla, duruşuyla Türkiye basın tarihinde çok büyük bir boşluğu doldurdu. Giderek ağırlaşan gündeme rağmen muzip dilini sakınmadı ve kısa sürede farklı kesimlerin takip ettiği önemli bir mecra haline geldi.

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