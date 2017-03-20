Fizikçi Stephen Hawking uzaya çıkacak

Dünyaca ünlü Britanyalı fizikçi Stephen Hawking, uzaya çıkacağını açıkladı.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre bir televizyon programında konuşan Hawking, işadamı Richard Branson’ın uzay aracıyla seyahat edeceğini söyledi.

Uzaya yolculuk yapabileceğini hiçbir zaman hayal edemediğini belirten Hawking, “Branson ne zaman ki bana Virgin Galactic’te bir koltuk teklif etti, hemen ‘Evet’ dedim” diye konuştu.

Uzaya yolculuk etmenin kendisine mutluluk getireceğini dile getiren Hawking, ABD Başkanı Donald Trump’ı “ABD’ye tekrar gidip diğer bilim insanlarıyla konuşmayı çok isterdim ama artık hoş karşılanmayabilirim diye korkuyorum” diye eleştirdi.