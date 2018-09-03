Fiyatlar tam yol: Üretici enflasyonu AKP’nin iktidarı devraldığı dönemin üzerine çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı ağustos ayı enflasyon rakamları, üretici fiyatlarındaki artış oranının AKP’nin iktidarı devraldığı dönemin üzerine çıktığını gösterdi.

Tüketici fiyatları ağustosta yüzde 2.30 artarken yıllık tüketici enflasyonu (TÜFE) yüzde 17.90 olarak hesaplandı.

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Yurt içi üretici fiyatları geçen ay yüzde 6.60 arttı. Yıllık üretici enflasyonu (ÜFE) yüzde 32.13 olarak hesaplandı. Böylece yıllık üretici fiyatları enflasyonu AKP’nin hükümeti devraldığı 2002 yılının (İlk AKP hükümeti 28 Kasım 2002’de güvenoyu almıştı) üzerine çıkmış oldu. 2001 krizi sonrası gözlenen yüksek enflasyon AKP’nin seçim zaferinde baş rolü oynamıştı.

2002 yılında bugünkü ÜFE’nin karşılığı TEFE yüzde 30.84, TÜFE 29.75 olarak ölçülmüştü.

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TÜFE de Aralık 2003 seviyesine çıktı

Ağustos ayındaki yüzde 17.90’lık tüketici enflasyonu da AKP iktidarının ilk yılı olan 2003’ün aralık ayından bu yana görülen en yüksek seviye.

Üretici fiyatlarındaki artış bir sonraki dönemde tüketici fiyatlarını etkileyecek olması bakımından kritik.

Çetinkaya yine bilemeyecek gibi

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın temmuz ayında üçüncü kez düzelterek açıkladığı yüzde 13.4’lük tüketici enflasyonu tahmini de çok geride kalmış durumda.