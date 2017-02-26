Fiyatı 52 dolar: Nokia’nın efsane telefonu 3310, ‘nispeten akıllanarak’ geri döndü

Nokia’nın efsane olarak kabul edilen telefonu 3310’un yenilenmiş hali resmen duyuruldu.

Hürriyet’te yer alan habere göre orijinal 3310 modeline baz alınarak yapılan telefon sarı, yeşil ve lacivert gibi renk seçeneklerine sahip. Günümüz akıllı telefonlarının dokunmatik ekranına karşın Nokia, yenilenmiş 3310’da yine fiziksel tuş takımını kullanmayı uygun buldu.

Yeni Nokia 3310, Nokia Series 30+ işletim sistemini kullanıyor. ‘Nispeten akıllı’ bir cihaz olan yeni model, Opera Mini ile birlikte internete bağlanabiliyor.

Nokia’nın ‘yeni efsanesi’nin 30 güne varan bekleme süresi ve 22 saat konuşma süresiyle akıllı telefonlara ‘taş çıkartıyor.’

Yılın ikinci çeyreğinde satışa çıkacak Nokia 3310 fiyatı 52 dolar olarak belirlendi.