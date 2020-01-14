Fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde telefon satışında taksit sayısı üçe indi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), fiyatı 3 bin 500 liranın üzerinde olan cep telefonu satışlarında kredi taksit sayısını altıdan üçe düşürdü.

Fotoğraf: Reuters

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan BDDK yönetmeliğine göre, tüketici kredileri ile taşıt, bilgisayar ve tablet alımı amaçlı tüketici kredilerinin taksit sürelerinde herhangi bir değişiklik yapılmadı.

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Kurul, fiyatı 3 bin 500 liranın altında cep telefonlarının satışında uygulanan 12 aylık kredi taksit süresinde de bir değişiklik yapmadı. Bu kredilerin yeniden yapılandırılmasında aynı vadeler uygulanacak.

Halen, tüketici kredilerinin vadesi 60 ay, nihai fatura değeri 120 bin lira ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 60 ay, nihai fatura değeri 120 bin liranın üzerinde olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan krediler ile taşıt teminatlı kredilerin vadesi 48 ay, bilgisayar alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 12 ay, tablet alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi altı ay, fiyatı 3 bin 500 liraya kadar olan cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan kredilerin vadesi 12 ayla sınırlandırılıyor.

Yönetmeliğe eklenen bir fıkrayla, BDDK, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın görüşünü alarak, bu maddede yer alan sınırlamaları değiştirmeye veya bu konuda ilave sınırlamalar getirmeye yetkili kılındı.