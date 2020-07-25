Fiyat artışı yapan otomotiv firmaları kredi paketi kapsamından çıkarıldı

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota firmalarının, araçlarındaki fiyat artışları nedeniyle kredi paketi kapsamından çıkarıldığını duyurdu.

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Otomotiv sektörünü ve sektöre bağlı çalışan yan sanayide yerli üretimi desteklemek; bireysel ve kurumsal müşterilerin taşıt alımı için finansman ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla geçen sene ekim ayından itibaren ‘yerli üretime özel taşıt kredisi’ sunulmaya başlanmıştı.

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AA’nın haberine göre Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından ortak yapılan açıklamada, vatandaşların fiyat artışı sebebiyle mağdur olmaması için gerekli önlemlerin alındığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kredi kampanyalarının firmalar tarafından fiyat artışı için bir fırsata dönüştürülmemesi ve olası fiyat artışları ile vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için; açıklanan kredi paketlerinin kapsamına ve amacına uygun olarak faaliyet gösteren firmalarla çalışılacağı, sunulan uygun finansman imkanını, ürün veya hizmetlerinde fiyat artışı olarak müşterilere yansıtan firma olması durumunda ilgili firmaların kredi paketi kapsamı dışına çıkartılacağı 02.06.2020 tarihli basın açıklamamızla kamuoyuna duyurulmuştu. Bugün gelinen noktada, Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota firmalarının belirtilen açıklamalara rağmen fiyat artışları yaptıkları görülmüştür. Yerli üretimi teşvik amacı taşımasına ek olarak bireysel ve kurumsal müşterilerimizin düşük maliyetli finansmana erişimini amaçlayan taşıt kredisi paketinin amacına aykırı hareket eden Honda, Hyundai, Fiat, Ford, Renault ve Toyota firmaları kredi paketi kapsamından çıkarılmıştır.”